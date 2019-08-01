Музыкант Дмитрий Кохановский: Всегда загадываю желание у статуи с собакой на «Площади Революции»

— Дмитрий, сколько лет вашей группе?

— Датой рождения группы мы считаем 1999 год, когда компакт-диск с записями моих песен попал в руки Сергея Жукова и Алексея Потехина. Нас иногда путают с группой «Руки Вверх!», и это неудивительно: они стали основателями «Турбомоды».

— Как будете отмечать юбилей?

— Еще не думали. Все время расписано концертной деятельностью, выпуском новых синглов и обновлением наших хитов. Возможно, осенью соберемся и отметим. Пригласим всех прежних солистов. Одна из солисток, например, сейчас живет в Италии. Будет приятно встретиться, пообщаться.

— В чем, по-вашему, секрет востребованности ваших песен? За что вас любят фанаты?

— Сейчас наша аудитория — это люди, которые слушали нас и двадцать лет назад, когда им самим было по пятнадцать лет. У нас солнечное беззаботное творчество, пронизанное переживаниями, которые присущи всем людям. Мы поем о любви, о встречах и расставаниях. Недавно пели на выпускных, и к нам подходили ребята, которые знают нас, потому что наши песни слушали их родители.

Да, когда-то наши песни звучали из всех динамиков, но и сейчас они воспринимаются на ура на дискотеках и концертах.

— Как вам нынешнее прохладное лето? Получается ли отдыхать?

— У нас разгар работы. Летом происходит очень много событий под общим названием «Дискотека 90-х» — у нашей группы огромное количество концертов в других городах. Ретродискотеки собирают публику, которую уже можно назвать зрелой, — это люди состоявшиеся, семейные.

— Часто ездите в метро?

— Да, часто. В Москве большие пробки. Я живу с женой и сыном в небольшом малоэтажном поселке Марьино. Это недалеко от аэропорта Внуково. Поселились там в 2011 году, когда еще не было в Москве округа ТиНАО. Хотелось жить за городом, но в то же время в цивилизации.

Когда мне нужно в центр, я доезжаю до станции «Саларьево», оставляю там авто и спускаюсь в подземку. Буквально вчера ездил в центр Москвы по делам — доехал быстро и без проблем.

— Рядом с вами открыли еще несколько станций метро. Успели опробовать?

— Да, конечно. Открыли станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ближе всего к нам станция «Филатов Луг». Уже делают дорогу, и от дома до станции можно будет дойти всего за десять минут. Очень ждем.

— Ваша любимая станция метро?

— «Площадь Революции». Всегда загадываю желание у статуи с собакой.

— Если не секрет, какое?

— Секрет, но чаще всего оно связано с тем, чтобы были здоровы близкие и любимые люди.

— А попутчики в метро вас узнают?

— Сейчас почти нет, а раньше постоянно — и в метро, и на улицах, и в торговых центрах. Конечно, мы ведь тогда часто мелькали на телевидении. А теперь больше работаем на концертах.

СПРАВКА

«Турбомода» — российская поп-группа. В Восточной Европе известна под названием !BUM!. В официальном составе группы, кроме Дмитрия, Екатерина Степанченко и Владимир Лучников. В настоящее время группа гастролирует с новыми песнями и старыми хитами и готовит песни для нового альбома.