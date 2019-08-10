Сквер как памятник истории и неравнодушию...

Нет, я, конечно, читала про открытие сквера Прохоровых, но знаете, как бывает — не связалась информация о его появлении с конкретной точкой на карте. Более того — читала я и о том, что он признан лучшим реализованным проектом обустройства общественного пространства.

Но случаются «заскоки» — я подумала тогда, что речь идет о парке за Белым домом, который вообще считаю одним из самых лучших в столице. Короче, случился какой-то труднообъяснимый «заскок».

И поэтому, свернув недавно на Большой Предтеченский, я с тоской подумала, что опять впаду в раздражение, увидев знаменитый пустырь напротив музея «Пресня». Бессчетное количество лет он, какой-то нечесаный, страшный, выглядел незаштопанной прорехой на «теле» переулка. Ходить мимо этой прорехи, обнесенной рабицей, было не просто неприятно, а откровенно не по себе: полынь полутораметровая, пижма, репейники да крапива до шеи, центром Москвы и не пахнет, но и умиления от такой «живой растительности» никакого — пустырь и есть пустырь. И вот он впереди...

Я даже остановилась, честно. Потом поняла, что «проспала» нечто важное. Вместо пустыря-то тут сквер! Современным языком говоря — «милота»: все такое красивое, как бывает, кажется, только на картинках. Дорожки, лавочки, деревца молоденькие, кружевная арка приглашает зайти. На ней и написано «Прохоровский сквер». Ну, теперь ясно. Так вот ты какой... Для тех, кто интересуется историей, все объяснено на табличках: так увековечили память о славной династии Прохоровых, чьи потомки до сих пор живут в Москве.

Фото: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru)

Покопалась в недавней городской истории. Решение о том, чтобы превратить позорный пустырь в место отдыха, вызрело два года назад, в год столетия революции. Инициатива исходила от жителей, музейных работников, поддержала начинание и управа. «Обратиться к данной теме нас подтолкнула ключевая дата нашей страны, связанная с коренным переломом и разделением гражданского общества. Это 100-летие, в течение которого были разрушены исторические и духовные связи, в течение которого осуществлялись мучительные попытки примирения сторон, в течение которого не произошло полного забвения тех, кто создавал промышленность и культуру России» — так было написано в петиции, которую, слава богу, поддержали. Решение было принято, и год назад сквер, получивший имя Прохоровского, был торжественно открыт. Так что я попала, получается, фактически на его первый день рождения — незваным гостем.

Впрочем, почему незваным? Сквер рад всем. Уютный и действительно невероятно милый, он приглашает к себе в гости всех, кто не только живет поблизости, но и просто гуляет по Москве, а таких людей сейчас не счесть. И с удовольствием расскажет про Прохоровых — уникальную российскую династию промышленников, благодаря которым возникла в Москве знаменитая впоследствии Прохоровская Трехгорная мануфактура. А основал Василий Иванович Прохоров свое впоследствии именитое «детище», а изначально скромную ситценабивную фабрику, в 1799 году. Может, и неспроста меня к скверу вывело под такую круглую дату? Такое вот случилось «открытие». Для пресненцев не открытие вовсе. Позор, конечно, на мою голову... Но открытие это оказалось таким радостным, что и не стыдно даже!

Уходить оттуда не хотелось. И как-то особенно хорошо от того, что сквер этот стал не инициативой, «спущенной сверху», а воплощением идеи и пожеланий местных жителей. Молодцы, что еще сказать! И пройдет несколько лет, сквер зазеленеет пуще и останется памятью и Прохоровым, этого достойным, и доброй, позитивной энергии неравнодушных к своему району людей.

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