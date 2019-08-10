Ким Чен Ын принес «небольшие извинения» Дональду Трампу за пуски ракет
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в Twitter, что получил письмо от лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
В «прекрасном письме» говорилось о возможной встрече.
— Он заявил очень любезно, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи, — написал американский глава.
Кроме того, 45-й президент США уточнил, что глава КНДР принес «небольшие извинения» за недавний пуск баллистических ракет малой дальности.
Трамп отметил, что очень ждет встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем.
Напомним, 12 июня 2018 года Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет в присутствии переводчиков в Сингапуре.
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