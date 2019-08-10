Павильоны «Здоровая Москва» уже посетили более 200 тысяч человек

Обследования в павильонах «Здоровая Москва» с момента их открытия прошли уже более 200 тысяч. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Напомним, что сейчас павильоны открыты в 46 парках города. Они работают с 8:00 до 22:00. Каждый день их посещают более 4 тысяч столичных жителей.

— В парки приходят даже те, кто не находит времени на визит в поликлинику, — говорится в сообщении.

Добавим, что проверить свое здоровье можно менее чем за час. При этом пациенты за столь короткое время могут предотвратить развитие многих неинфекционных заболеваний.

Многие знаменитости уже поддержали проект и посетили павильоны здоровья. Так, обследования в парках прошли певица Диана Гурцкая, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, дизайнер Игорь Гуляев, певцы и актеры Дмитрий Бикбаев и Вячеслав Манучаров, а также молодежная сборная России по керлингу.

Посетить павильон можно в любом парке. Пациенту должно быть 18 и более лет, при себе нужно иметь только паспорт, его копию или водительские права. Если человек к поликлинике города не прикреплен, то с собой нужно взять полис ОМС.

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