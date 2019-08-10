Росатом окажет финансовую помощь семьям сотрудников, погибших под Архангельском
Росатом окажет финансовую помощь семьям сотрудников госкорпорации, погибших в ЧП под Архангельском.
— Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации «Росатом», — сообщили в департаменте коммуникаций компании.
Отмечается, что речь идет не только об одноразовой помощи.
— Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас, — цитирует сообщение РИА Новости.
Взрыв с возгоранием произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области в четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Минобороны сообщило, что погибли два человека. Позднее Росатом заявил, что число жертв возросло до пяти. Все погибшие являлись сотрудниками корпорации.
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