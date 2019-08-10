Число пострадавших при взрыве боеприпаса в Ачинске возросло до 11
В результате взрыва боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае пострадали 11 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зоя Масленникова.
По ее словам, четверых пострадавших госпитализировали. Врачи осмотрели остальных пострадавших, оказали им необходимую помощь и отпустили домой.
Поврежденный в результате взрыва железнодорожный путь Ачинск-2 — Назарово восстановлен. Движение по нему откроют только после снятия режима ЧС в регионе, передает РИА Новости.
Напомним, что пожар в военной зоне на территории Ачинска в Красноярском крае произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. В тушении участвовали десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и пять вертолетов армейской авиации Ми-8.
9 августа на складе боеприпасов в Ачинске произошел новый взрыв. Причиной пожара стало попадание молнии в полигон.
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