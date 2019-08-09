Режим ЧС ввели в Ачинском районе после новых взрывов
После новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинске на территории района ввели режим ЧС. Эту информацию подтвердил глава Ачинского района Евгений Розанчугов.
Официальной причиной еще одного пожара 9 августа назвали попадание молнии в полигон. Защита объекта от подобных ударов была нарушена после предыдущего возгорания. На складе в результате пожара были выведены из строя молниеотводы хранилищ.
Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что пожар в военной зоне на территории Ачинска в Красноярском крае произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Все очаги возгорания на складе ликвидированы. В тушении участвовали десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и пять вертолетов армейской авиации Ми-8.
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