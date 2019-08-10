Уменьшенная копия канала имени Москвы появится около Северного речного вокзала
Ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине, который повторяет форму канала имени Москвы в уменьшенном варианте, установят в городе.
Найти уменьшенную копию можно будет напротив здания Северного речного вокзала, реконструируемого сейчас.
— На мини-копии канала дети и при желании даже взрослые смогут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, изучить структуру канала, — заявил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.
Территорию набережной у вокзала и площадь у основного здания оформят в едином стиле.
Кроме того, в этой зоне появится кафе, а также павильоны продажи сувениров.
Напомним, что Северный речной вокзал построили в 1937 году. Девять лет назад его закрыли в связи с аварийным состоянием.
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