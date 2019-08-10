Политолог Павел Данилин: Организаторы акции на проспекте Академика Сахарова обманули участников

Организаторы согласованной акции на проспекте Академика Сахарова использовали «оранжевую» технологию для призыва участников. Такое мнение «ВМ» высказал политолог Павел Данилин.

Привлечь людей на митинг пытались за счет концерта. По словам эксперта, такие методы вызывают подмену понятий.

— Вроде бы, заявляется политический митинг, и вдруг организаторы превращают его в концерт, на который людей созывают лидеры общественного мнения, блогеры, ютьюберы, ведущие государственных телеканалов, — пояснил Данилин.

Подмена понятий, считает он, создает серьезную угрозу для безопасности города. Ведь число людей, фанатов, которых позвали лидеры общественного мнения, могло сильно превысить то число людей, которое пришло в итоге. Многие, к слову, поддались общему движению и пришли, но ради того, чтобы послушать любимого артиста.

— В итоге мы наблюдали громадный отток тех, кто пришел на митинг, чтобы посмотреть на Дудя или Парфенова и увидеть не митинг, а концерт. — добавил Павел Данилин. — А концерта они никакого не получили и сразу практически начали уходить.

С момента начала мероприятия и до начала оттока, отметил эксперт, прошло не более получаса. К слову, увидев, что люди уходят, организаторы, по словам Данилина, тут же прекратили политические выступления и начали концерт.

— Попытка карнавализации протеста — это обман участков, оппозиционных активистов, — считает политолог.

В итоге, добавил Данилин, обманутыми получились и те, кто пришел ради концерта, и те, кто пришел на политический митинг, и городские власти, которые не могли предугадать количество участников.

— Это подлость, это очень опасно для города, — сказал он.

Кроме того, среди участников акции – мало именно москвичей.

— По данным белого счетчика, количество иногородних участников составило более четверти, — отметил эксперт. — Это еще раз говорит о том, что большая часть людей приехали посмотреть на своих кумиров, а не выступать за Московскую городскую думу.

Особо отметил эксперт работу полиции, Росгвардии и мэрии столицы, которые обеспечили высокий уровень безопасности мероприятия.

— Все делается в рамках закона, — сказал Павел Данилин.

При этом то, что мероприятие прошло без происшествий, говорит о необходимости именно согласованных акций, считает он.

— Хотя, сплоченности в оппозиции явно нет, — добавил Данилин, объяснив это тем, что сами организаторы митинга обратились в полицию с заявлением о готовящихся провокациях со стороны Любови Соболь и других оппозиционеров.

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