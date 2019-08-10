Лишь треть пришедших на концерт на проспект Сахарова – москвичи

Около 30 процентов тех, кто принял участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице. Предварительные данные опроса 10 августа сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

По его словам, прежде всего при проведении анализа исследователей волновало то, где проживают люди.

— По нашей предварительной информации, 30 процентов — это москвичи, 30 процентов — жители Подмосковья, 40 процентов — жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент, — отметил Шпунт.

Он также добавил, что в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек. Он уточнил, что митинг завершился совсем недавно. В связи с чем предоставить более точные данные пока невозможно. Они, отметил Шпунт, могут появиться не раньше 12 или 13 августа.

— По нашим данным, участников было 15-20 тысяч, но эти данные требуют уточнения, — сказал он. — Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте.

Напомним, что согласованная акция 10 августа, а также несогласованные мероприятия 27 июля и 3 августа проходили в связи с отказом в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. У этих кандидатов были найдены подписи уже умерших людей. При этом обжаловать отказы кандидаты не стали, позвав граждан на несанкционированные мероприятия.

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили, что участниками согласованного митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова стали 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка зарегистрировано не было.

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