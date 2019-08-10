Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии по 11 тысяч рублей
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин рассказал о том, как проходит его день в исправительной колонии.
По словам спортсмена, он просыпается в 6 утра, после чего сразу приступает к работе.
Месячный заработок 28-летнего футболиста — 11 тысяч рублей, передает «Говорит Москва».
Представитель Федеральной службы исправления наказаний сообщал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заняты упаковкой одноразовых костюмов.
Пресненский суд признал футболистов «Зенита» и «Краснодара» виновными в организации драки в Москве в октябре прошлого года. Вместе с ними наказание отбывают брат Александра Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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