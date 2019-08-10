Психолог рассказал, как подготовить ребенка к началу учебного года

Начало учебного года является стрессом и для школьников, и для учителей, и для родителей. Чтобы дети максимально безболезненно приступили к учебе в школе, нужно плавно начинать давать им нагрузки уже в августе, рассказал «Вечерней Москве» психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

— Первое сентября для всех является стрессом. Я не видел ни одного учебного заведения, которое бы работало в нормальном режиме в этот день. Все педагоги абсолютно правильно понимают психологию детей, что они не готовы сразу идти в бой, получать знания. Дети соскучились по своим одноклассникам, они еще не привыкли к тому, что начинается учеба, что повысилось количество их обязанностей и того, что с них спрашивают. Поэтому учителя это все регулируют, начинают с пройденного материала, повторяют что-то, а потом медленно уже наращивают обороты, — сказал Жавнеров.

Психолог объясняет, что те задачи, с которыми школьник справлялся в конце учебного года, могут вызвать у него серьезные затруднения в начале нового. Это сказывается и на психологическом состоянии родителей.

— Скажу это как отец школьника, который идет во второй класс. Я понимаю, что ему предстоит учить материал, решать задачки, а он все лето развлекался, надо его возвращать в эту колею. Для этого ребенка надо подготавливать, добавлять обязанности. Иначе если резко ввести его опять в учебный процесс, то он начнет истерить. Он уже отвык, для него это некомфортные условия. Это не столько стресс, сколько выход из зоны комфорта, сформированной за лето. Теперь это не только гулять и веселиться, а еще выполнять задания по обучению. А истерить он начнет еще и потому, что у него не будет все получаться сразу, он начнет расстраиваться, и, соответственно, первые несколько дней или недель в сентябре ему будут тяжело даваться уроки. Он их будет делать долго, с нервами, и для родителей это будет тяжело морально, потому что они привыкли, что в конце года ребенок со всем хорошо справлялся, а тут он не может решить какую-то простую задачку с прошлого года. Нервы сдают, и все начинает идти со скрипом.

Надо подготовить ребенка к тому, что его время будет распределяться по-другому. Ему нужна некая демоверсия его школьного обучения, считает эксперт.

— Поэтому я рекомендую начать подготовку ребенка к школе заранее, я лично буду делать это уже со следующей недели. Нужно, чтобы ребенок начал читать, писать прописи и выполнять все эти задачи. Для меня главный навык, который дает школа, — это умение правильно и хорошо писать, грамотно излагать свои мысли. То есть не только получать, но и доносить информацию. И чтобы ребенок освежил в памяти эти свои способности, ему надо дать прописи, если мы говорим о младших классах. И если сейчас пару часов он будет заниматься в день, то первое сентября не будет таким большим для него стрессом, — сказал психолог.

Это правило работает и со взрослыми, отметил специалист. Если человек резко переходит от отдыха к упорной работе, то это физически и эмоционально истощает. От этого снижается работоспособность, повышается раздражительность, сложнее сосредотачиваться и выполнять задачи. А чем более постепенно происходит процесс возвращения к учебе, то он менее заметен для человека, и более гладко все проходит. Это как в спорте, если брать нагрузку на пределе возможностей, то она увеличивает силы, а если сверх возможностей, то она раздавит человека, привел аналогию Жавнеров.

— Я очень рекомендую читать книги выразительно вслух. Пересказывать прочитанное и записывать. Можно даже писать по три странички в день, но планомерно до конца лета. Чтение вслух очень помогает детям запоминать речевые конструкции и грамотнее выражать свои мысли. Ребенок через выразительное чтение учится правильно выстраивать предложения, соблюдать пунктуацию и расставлять акценты, учится повествовать. Дети не обладают таким опытом, поэтому чтение авторского грамотного текста им очень помогает выражать уже свои мысли, — пояснил собеседник «ВМ».

Также нужно давать мотивацию ребенку и объяснять, для чего он это все делает, подчеркнул Павел Жавнеров. Ведь большинство детей не понимают, зачем они ходят в школу. Надо донести мысль, что помимо базовых знаний, необходимых для полноценного человека в современном мире, он приобретает сам навык к обучению, который потребуется ему во взрослой жизни, чтобы узнать необходимые ему для будущей работы вещи.



— Одна из главных задач школы — это научить человека получать, хранить и обрабатывать информацию, чтобы он смог это делать и в будущем. В обратном случае он вообще разучиться узнавать что-то новое. Очень важно подробно объяснять ребенку, зачем нужен тот или иной предмет, чтобы он делал именно так, почему это правильно, чтобы все было прозрачно. Не пренебрегать возможностью это обсудить вместе. Поэтому, когда у ребенка будет понимание этого, то меньше будет сопротивления к учебе и внутренних вопросов, зачем он это делает. В обратном случае ребенок может подумать, что школа — это наказание и выражение вашего негативного отношения к нему, — резюмировал специалист.

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