Болельщики «Зенита» почтили память погибших на подлодке «Курск»
Болельщики футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) на матче с московским «Динамо» почтили память погибших на подлодке «Курск».
Футбольные клубы встретились на арене на матче чемпионата России. ФК «Зенит» одержал победу над москвичами со счетом 2:0.
Выигрываем в Москве! С победой, сине-бело-голубые!#ДинамоЗенит pic.twitter.com/BZ3tadwUi2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 10, 2019
В этот вечер зрители сделали масштабный баннер, во время демонстрации которого исполнили часть песни «Синее море» группы «Любэ».
Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, которая произошла 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
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