Метро предупредило о возможных ограничениях на станциях у «ВТБ Арены»
Пресс-служба московского метрополитена в Twitter предупредила пассажиров о возможных ограничениях на станциях, прилегающих к «ВТБ Арене».
Сегодня в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена» встретятся #Динамо и #Зенит. Зрителям матча #ДинамоЗенит удобнее добираться до стадиона через станции #мосметро «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11).— Московское метро (@MetroOperativno) 10 августа 2019 г.
10 августа в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 5 тура РПЛ встретятся «Динамо» и «Зенит». В связи с этим на станциях метро «Динамо» и «Петровский парк», прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа и выхода по требованию полиции.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 августа 2019 г.
— Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, — говорится в сообщении.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 августа 2019 г.
Также пассажирам порекомендовали заранее покупать билеты на обратную поездку. Так граждане смогут сэкономить время на обратную дорогу после матча.
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