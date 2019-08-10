Москвичи назвали участок желтой ветки и станцию «Беломорскую» лучшими проектами

Строители отмечают свой профессиональный праздник. Их руками, знаниями и опытом создаются одни из самых сложных объектов в столице. Среди уникальных сооружений — станции Московского метрополитена.

— Строительство метро — приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры города. По объемам и динамике строительства метро Москва является одним из лидеров среди мировых городов, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Только за последние восемь лет было построено 137 километров линий, 73 станции с учетом Московского центрального кольца и 9 депо. Таким образом, около четырех миллионов москвичей получили метро рядом с домом, а масштабная задача по удвоению существующей системы метрополитена уже выполнена на 65 процентов.

По его словам, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее. Сейчас на стадии проектирования находятся три новые радиальные ветки: Коммунарская, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Возводится самая протяженная в мире кольцевая линия.

Награды получили станция «Беломорская» и участок Калининско-Солнцевской линии с семью станциями Фото: Стройкомплекс города Москвы

Москвичи отметили лучшие станции метро в ходе конкурса «Лучшие реализованные проекты в строительстве». Награды получили станция «Беломорская» и участок Калининско-Солнцевской линии с семью станциями: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

— Все объекты, заявленные на конкурс, действительно сложные, уникальные и значимые для Москвы. Высокая оценка нашей работы профессиональным жюри и горожанами станет еще одним стимулом для дальнейшей эффективной работы на благо столицы, — подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Читайте также: Большую кольцевую линию метро полностью запустят в 2023 году