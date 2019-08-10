Кинолог рассказал о потенциально опасных породах собак

Правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак. В этот список вошли 12 пород. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал «Вечерней Москве», почему эти животные могут быть опасны.

— Прежде всего нужно помнить о том, что собака любой породы может быть как опасна, так и безопасна: все зависит от воспитания, дрессировки, хозяина, — рассказал эксперт.

В список вошли следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гульдог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

С 1 января 2020 года выгул этих пород собак без намордника и поводка будет запрещен, исключение — когда питомец гуляет на огороженной территории владельца.

Также будет законодательно утверждена ответственность владельца за агрессивное поведение животного. Важно понимать, что любое млекопитающее может давать потомство, обладающее признаками немотивированной агрессии. Это вовсе не говорит о том, что собаки определенной породы исключительно злые. Заводя любого питомца, владелец должен уделять временя ее воспитанию и дрессировке.

В ряде западных стран существуют свои «черные» списки, налагающие запрет заводить собак определенных пород.

Например, в Великобритании в 1991 году наложили вето на владение японским тоса-ину, аргентинским догом, бразильским филом и питбулем.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

Ряд стран запрещает держать дома волкодавов, неаполитанских мастифов, аргентинских догов, преса канарио.

Во многих государствах нельзя заводить американских питбулей. Этот вид собак пользуется популярностью у себя на родине — в США.

Это среднеразмерная, мускулистая и очень сильная порода. Их вывели для столкновения в собачьих боях, о чем говорит этимология названия породы (англ. ThePit Bull Terrier — бойцовый бычий терьер. — «МВ»).

В свое время предпринимались попытки использовать питбулей в качестве охотничьих собак. Но породу преследует дурная слава из-за участия в тотализаторах. И в США, и в Великобритании они официально запрещены, но неофициально, несмотря на все усилия властей, существуют и поныне.

Специалисты Союза кинологических организаций России советуют не совершать резких движений, чтобы не спровоцировать собаку крупной породы. Также не стоит пытаться ее погладить без разрешения хозяина.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Старейшая английская порода собак бультерьер считается опасной, но угрозы для человека они не представляют. Бультерьеры выводились для бычьих боев.

Читайте также: Эксперт развеяла миф об опасных породах собак