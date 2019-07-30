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Закон

Эксперт развеяла миф об опасных породах собак

Мария Гусева
• 21:48 • 30 июля 2019
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Фото: взято с официального сайта мэра Москвы

Правительство утвердило перечень потенциально опасных для человека собак. В список вошли 12 пород и их метисы. С 1 января 2020 года их выгул без намордника и поводка будет строго запрещен. «Вечерняя Москва» спросила эксперта о том, как относиться к этим спискам и что делает собаку опасной.

Олеся Борисенко, руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов и глава клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров, на вопрос о постановлении ответила, что этот список оторван от реальности.

— Во-первых, более половины пород из этого перечня в России не существует. Мы запрещаем то, чего нет. Например, бандог — это не порода, это группа пород, метисы. Она не зарегистрирована в России. У нас есть две кинологические федерации, которые регистрируют породы собак. Если человек выводит новую или занимается разведением уже существующей, то об этом знают в Российской кинологической федерации (РКФ) и Союзе кинологических организаций России (СКОР). 

Все эти списки потенциально опасных пород — бездумная калька с зарубежных аналогов, при переводе теряется часть слов, букв.

Как вы идентифицируете, что собака отвечает списку? Если она зарегистрирована где-то как породистая, то мы можем говорить, что эта собака укусила человека. А если это дворняга или метис?

— То есть за рубежом тоже есть такие списки?

— Есть, но они очень четко разделены по областям: в одном штате (если говорить, например, об Америке) одни списки, в другом — другие. Однако на Западе столкнулись с тем, что, несмотря на наличие списков бойцовых пород, количество покупок таких собак не уменьшилось. Подобные документы просто не решают проблему. Вы изымаете из общества часть пород, на их место приходят другие. Потому что проблема не в породе, а в ответственности человека.

— Есть ли склонность к агрессии у бойцовых собак? Все дело в хозяине или все-таки есть породы, которые немножко более агрессивны, чем другие?

— Нельзя говорить только про хозяина. Понятно, что у породы есть определенное наследие, но здесь нет агрессии как таковой, есть предрасположенность к какому-то виду деятельности или настороженность. Например, служебных собак выводили для того, чтобы они охраняли имущество. Точно так же бойцовая собака — она упертая, сильная и готова сразиться со зверем. Но у них генетически нет агрессии к человеку. Злая собака — это следствие, а не причина. Проблема в человеке, который купил щенка и не воспитал его.

— Получается, если список не отражает реалии РФ, то какие-то породы не включены и надо туда их добавить?

— Нет, не значит. Включая в список какие-то породы, мы говорим о том, что некоторые собаки являются опасными. И здесь надо возвратиться к терминам «потенциально опасная порода» или «бойцовая порода». В России на текущий момент нет рынка бойцовых собак, потому что в них нет необходимости, есть отдельные любители, есть национальные традиции, но мы их не берем в расчет. Закон же должен учитывать тенденции в целом. А в РФ нет тенденции к разведению и выведению бойцовых собак. В 90-е годы, когда люди не чувствовали себя в безопасности, была мода на агрессивных псов. Сейчас нет такого заказа, общество покупает компаньона. Просто, может быть, крупного. При правильном воспитании такой особи можно получить отличного друга. 

— Помогут ли штрафы «перевоспитать» нерадивых владельцев собак?

— Сейчас у нас размер штрафа зависит от области, города. Их выписывают за неправильное содержание собаки, за причинение ущерба, за покус. Штрафы мизерные. Также вы можете как потерпевшая сторона изыскивать моральный ущерб с владельца. И есть отдельная категория покуса бездомными собаками, за которую несет ответственность муниципалитет. 

Штрафы как отдельная мера тоже мало работают. В Европе даже чтобы купить собаку, нужно потратить не менее тысячи евро. Поэтому ее невыгодно терять. Если собака покусает человека, то ее сразу усыпляют, а на владельца налагают большой штраф. Кроме того, там включается целый ряд механизмов: для определенных пород необходимы тесты по разведению и доказательство, что собака имеет породный темперамент и выдрессирована. Владельцы этих псов ходят на тренировки, сдают экзамен и получают справку у кинолога. Поэтому если вдруг собака кого-то покусает, то полиция придет не только к хозяину, но и к тому кинологу, который выдал документ. Соответственно, там нет штампования справок, как у нас. Поэтому там и питбули гуляют на улице без намордника.

— Как предотвратить случаи нападения собак на людей?

— Если мы двигаемся только путем принуждения и наказания, ни к чему хорошему не придем. Должен быть единый государственный орган регистрации собак. В Европе люди купили щенка, потом сразу зарегистрировали его и поставили чип. Если собака сбежала или покусала кого-то, то чип можно считать и понять, к кому обратиться.

Поведение собак в обществе диктуется нами. И в России много случаев, когда какой-то безответственный гражданин завел пса и начинает им терроризировать двор, люди пишут жалобы в полицию, но полиция не реагирует. Проходит два года, собака бросается на ребенка и убивает его. И потом появляется сюжет про опасную породу. А проблема — нет механизма социальной защиты. Собака — собственность человека, она не сама по себе.

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