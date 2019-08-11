Доктор Мясников рассказал, какие заболевания можно определить по походке
Опытный врач может определить некоторые заболевания пациента, увидев его походку, рассказал известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По его словам, если при нормальном темпе ходьбы у человека наблюдается так называемая перемежающаяся хромота, когда от боли в ногах он прихрамывает и периодически останавливается для отдыха, то это указывает на атеросклероз. Данное заболевание сосудов ног без правильного лечения может привести даже к ампутации.
Шаркающая походка свидетельствует о проблемах в позвоночнике и центральной нервной системе. Мелкие шаги говорят о проблемах в коленях или бедрах, а иногда и о болезни Паркинсона. Если же человек подволакивает ногу, то скорее всего он перенес инсульт, а если ходит на полусогнутых колесом ногах, то у него может быть остеоартрит.
Также врач отметил, что темп ходьбы и количество шагов в минуту говорят о продолжительности жизни.
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