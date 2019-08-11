Опубликован рейтинг самых богатых семей мира

Опубликован рейтинг, куда вошли 25 самых богатых семей мира, их состояние оценивается почти в 1,4 триллиона долларов.

С прошлого года состояние семейств увеличилось на 24 процента, отмечает агентство Bloomberg.

Так, первое место досталось семье Уолтонов, она владеет сетью магазинов Walmart. Их состояние оценивается в 190,5 миллиарда долларов. Вторым в рейтинге идет семейство Марс, владельцы шоколадного производства — известны по батончикам Mars, Milky Way, Snickers, у них накопилось 126,5 миллиарда долларов. На третьей строчке оказались братья Дэвид и Чарльз Кохи, которые смогли сколотить капитал при помощи крупной нефтехимической компании Koch Industries. Их состояние оценивается в 125 миллиардов долларов.

Четвертым по величине состоянием на планете владеет королевская семья Саудовской Аравии — у них 100 миллиардов долларов. Пятыми в списке идут братья Ален и Жерар Вертхаймер, владельцы компании Chanel, их состояние эксперты оценили в 57,6 миллиарда долларов.

На шестом месте оказались французы Дюма, они владеют домом моды Hermes, у них 53,1 миллиарда долларов. Седьмыми в рейтинге стали три бельгийские семьи — Ван Даммам, Де Спулберхам и Де Мевиусам. Они имеют пивоваренную корпорацию Anheuser-Busch InBev с состоянием в 52,9 миллиарда долларов. Восьмая строчка досталась семьям немцев — Берингеров и фон Баумбахов, которые владеют фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim, их состояние достигло 51,9 миллиарда долларов.

На девятом месте расположилась индийская семья Амбани, ей принадлежит холдинг Reliance Industries, их состояние оценивается 50,4 миллиарда долларов. Замыкает десятку самых богатых семей мира семейство Каргиллов-Макмилланов, которое владеет продовольственной компанией Cargill, у них накопилось 42,9 миллиардов долларов.

Последующие места в списке заняли семьи из Таиланда, США, Индонезии, Канады, Франции, Гонконга, Германии, Великобритании и Швейцарии. Замыкает рейтинг с 29,8 миллиарда долларов итальянская семья Ферреро, им принадлежит знаменитая компании по производству шоколада и кондитерской продукции — Raffaello, Ferrerro и Nutella.

Читайте также: Топ-5 российских миллиардеров без высшего образования