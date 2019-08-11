Врачи перечислили шесть фруктов, помогающих при артрите
Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что употребляя в пищу определенные фрукты можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.
По их словам, в красных яблоках содержатся антиоксидант кверцетин, который необходим для кожи, суставных хрящей и связок. Содержится он в кожуре фрукта — чем ярче цвет, тем больший процент элемента в плоде.
Также медики утверждают, что всего четверть одного авокадо поможет ослабить симптомы артрита и является хорошей его профилактикой. Арбуз в качестве мочегонного средства активизирует вывод вредных токсинов из организма. В нем содержится много каротиноидов и флавоноидов, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами.
Кроме того, употребление свежего вишневого сока уменьшит очаги воспаления и эффективно поможет избавиться от боли. Клубника снизит С-реактивный белок в организме, повышающийся во время обострения артрита. Мякоть ананаса также обладает свойствами, которые уменьшают боль, сообщает издание Daily Express.
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