Чиновник из Украины опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который в 2010 году был министром курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова на своей странице в Facebook, в которых они рассказали ему об изменениях в своей жизни после воссоединения с Россией.

Так, авторы многих писем сообщили об улучшении качества дорог.

— Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо, — написал один из крымчан.

Также много людей в письмах рассказали, что на улицах стало спокойнее. В общественных местах никто не употребляет спиртное, значительно снизился уровень преступности.

Кроме того, жители полуострова сообщили о росте пенсий и заработной платы. Многие отметили, что бизнес стало вести легче, так как нет никаких теневых схем. Крымчане также рассказали, что медицина стала качественнее.

Несколько человек написали, что рады встречать на полуострове украинцев и слышать украинскую речь.

Кроме положительных моментов некоторые крымчане выделили и несколько негативных моментов. Они пожаловались на высокие цены, массовый отъезд односельчан на заработки в Москву и на то, что не работают банки.

— Из того, что я вижу, — море стало часто грязным. Я на Прибрежный хожу в Ялте — часто пленка жировая или тому подобное, бывает, что и ежедневно. Как сливы кухни, — написал крымчанин.

Автор одного из писем отметил, что железнодорожный вокзал пустует. Он считает, что поезд в Киев следует запустить, так как это нужно и Украине, и Крыму.

Крым стал регионом России в 2014 году после референдума, на котором более 96 процентов участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев не признал воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Власти Украины много раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями вернуть полуостров.

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