Архивное фото Лолиты с Цекало и дочерью Евой появилось в Сети
На фан-странице певицы Лолиты Милявской в соцсети Instagram появилась редкая архивная фотография. На ней популярная артистка запечатлена с третьим мужем, шоуменом и продюсером Александром Цекало и новорожденной дочерью Евой.
Единственная дочь певицы родилась в начале ноября 1998 года, тогда, видимо, и было сделано фото на то время еще супругов и коллег по кабаре-дуэту «Академия». На снимке Лолита Милявская и Александр Цекало в белых халатах, на лице супруга надета медицинская маска. Певица трепетно прижимает к груди маленькую Еву, одетую в ползунки и распашонку.
О том, что Александр Цекало не является родным отцом девочки, пара рассказала давно, но имя настоящего родителя до сих пор никто не назвал. Лолита говорила, что официально оформить отношения с коллегой она решила только ради будущего ребенка, чтобы Александр Цекало документально стал его отцом. В браке звезды прожили всего два года, а в общем они были вместе около 12 лет.
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