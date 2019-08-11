Суд обязал выплатить миллиардный долг дворника из Подмосковья
В подмосковном городе Воскресенске приставы пытаются взыскать с дворника около двух миллиардов рублей.
В настоящее время женщина-дворник работает на предприятии ЖКХ, туда она устроилась несколько лет назад. Женщина рассказала, что до этого пыталась устроиться курьером. Однако после собеседования ей дали подписать какие-то бумаги, после чего она официально стала учредителем компании, у которой был кредит в банке на 32 миллиона долларов. Впоследствии эта фирма объявила себя банкротом, сообщает портал «Воскресенские деловые вести».
Суд обязал женщину выплатить долг с возмещением исполнительного сбора. В настоящий момент должница со своей заработной платы будет выплачивать половину дохода в 15 тысяч рублей в счет погашения задолженности.
Если подсчитать, то на полное погашение необходимой суммы ей потребуется 259,7 тысячи лет.
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