Платформу «Черное» Горьковского направления временно закрыли в сторону области
Платформа станции «Черное» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) временно закрыта для посадки и высадки пассажиров пригородных электричек, направляющихся в сторону области. Об этом сообщается на сайте МЖД.
Изменения были введены в связи с разрушением части платформы. Пассажиры, а также железнодорожное полотно и линии электропередач в результате инцидента не пострадали. На месте происшествия работает ремонтная бригада МЖД с железнодорожным краном
Отмечается, что задержки в движении поездов отсутствуют. Для людей, следующих из Москвы, был выделен автобус для доставки их на соседнюю станцию. Ближайшая платформа, на которую они будут доставлены — «Заря». Высадка и посадка пассажиров, направляющихся в сторону Москвы, производится на соседнюю платформу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
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