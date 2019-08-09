Расписание электричек Курского направления изменят до конца августа
Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящей корректировке графика движения пригородных поездов Курского направления.
В связи с ремонтом остановки Битца в периоды с 12 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 августа сократят маршруты ряда электричек, а у некоторых поездов изменятся остановки.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что электрички на станции Кокошкино Киевского направления будут останавливаться у временных платформ в связи с работами по реконструкции пассажирской инфраструктуры.
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