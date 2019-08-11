Столичные власти назвали главные строительные проекты города

Власти столицы назвали главные проекты города, работа над которыми находится в активной фазе. О важнейших для москвичей проектах напомнили в связи с профессиональным праздником работников строительной отрасли, который отмечается 11 августа.

Особо активно строится столичное метро. В этом году строительство коснулось Некрасовской линии, первый участок которой был открыт 3 июня. Он включает в себя станции «Косино», «Улица Дмитриевского» «Лухмановская» и «Некрасовка». Второй участок этой линии планируется закончить в 2019–2020 годах.

Также были представлены проекты строительства и оформления еще четырех станций подземки. «Нижегородская» будет сочетать в себе яркие геометрические фигуры, у «Окской» основным украшением станет потолок, который будет напоминать круги на воде. «Стахановскую» выполнят в стиле производственного цеха с использованием строгих геометрических форм, «Юго-Восточная» будет напоминать среднеазиатские дворцы.

Проект станции метро «Окская» Фото: официальный сайт мэра Москвы

Еще одним грандиозным проектом столицы стала Большая кольцевая линия (БКЛ), длина которой составит 70 километров. На ней расположится 31 станция. Западный участок от «Хорошевкой» до «Можайской» планируют сдать в 2021 году. Полностью строительство будет завершено к 2023 году. БКЛ должна разгрузить станции Кольцевой линии и пересадочные станции внутри нее.

Также важными в области строительства являются интеграция радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД) с Московским центральным кольцом (МЦК), реконструкция Ярославского направления и строительство нового остановочного пункта «Остафьево». Помимо этого, в ближайшее время планируется запустить Московские центральные диаметры, которые будут включать более 200 станций.

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади у Киевского вокзала Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"

Не менее значимыми для улучшения городской среды являются проекты в социальной сфере. Один из них — экспериментальная школа на территории бывшей промзоны ЗИЛ, в которой смогут учиться более 2500 детей. В учреждении обустроят специализированные классы естественных наук и детский технопарк, который смогут посещать ученики других школ. Всего с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 14 школ и детских садов на 3690 мест. В ближайшие три года появятся еще более 80 новых учреждений.

Медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке станет наиболее высокотехнологичным в городе. В его состав войдут детская и взрослая больницы, перинатальный, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Здесь будут доступны современная диагностика, стационарное и амбулаторное лечение, а также проведение сложных высокотехнологичных операций. Первую очередь центра из четырех корпусов планируют завершить до конца года.

Крупнейший крытый парк аттракционов в Европе «Остров мечты» строится в Нагатинской пойме. Помимо самих аттракционов для детей и взрослых, здесь разместятся ландшафтный парк, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов и концертный зал. В данный момент на территории установлен несущий каркас всего здания, собраны металлоконструкции кровли тематической зоны, смонтировано инженерное и технологическое оборудование и благоустроена центральная аллея. Рабочие приступили к отделочным и декоративным работам. Первую очередь планируется сдать в конце 2019 года. Второй этап включает строительство отеля на 410 номеров, детской яхтенной школы, концертного зала и благоустройство набережной.

Парк аттракционов «Остров мечты» Фото: Пресс-служба парка «Остров Мечты»

Новый городской квартал создается на территории бывшего ЗИЛа. На этом месте планируется построить около пяти миллионов квадратных метров недвижимости: жилье, детские сады и школы. Здесь же располагаются главные места отдыха в районе — «Парк легенд» и парк «Тюфелева роща».

В дорожной сфере одним из главных проектов является строительство двух дублеров Кутузовского проспекта — северного и южного. Последний протянется на 11 километров от МКАДа до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Первый участок южного дублера готов уже на 52 процента, второй — на 25 процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В спортивной области планируется ввести многофункциональный плавательный центр в «Лужниках». Ежедневно он сможет принимать десять тысяч посетителей. В данный момент рабочие занимаются отделкой фасадов и интерьеров, а также устройством внутренних инженерных сетей.

Отмечается, что в 2019 году в столице было построено 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона «квадратов» жилья. Довольно быстро развиваются территории, вошедшие в состав города в 2012 году. Так, с начала года в ТиНАО было возведено 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, запущено четыре станции метро и построено 2,25 километра дорог, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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