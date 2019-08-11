Протоиерей рассказал, что стоит сделать в день Рождества Николая Чудотворца

Христиане 11 августа празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца. «Вечерняя Москва» расспросила настоятеля столичного храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина, что важно знать про этот день.

Праздник существовал на Руси с XIII века и был исключен из церковного календаря при Екатерине II. По мнению Всеволода Чаплина, сегодня в каком-то смысле это праздник, которого нет, но он есть. И хотя в церковном календаре он отсутствует, с 2004 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Рождество святителя Николая начали праздновать в некоторых храмах — на усмотрение настоятеля и по просьбам прихода.

— Есть храм, посвященный Рождеству святителя Николая в Санкт-Петербурге — в Шушарах на Первомайской улице. Несмотря на то, что такого уж массового богослужебного почитания нет, поскольку о службе в изданной в последние годы литературе ничего нет, почитание в народе растет. В любом случае можно попросить духовенство совершить в этот день молебен святителю Николаю, — подчеркнул Всеволод Чаплин.

Как он отметил, особо хорошо в этот день совершить доброе дело, дать что-то нуждающимся, посетить кого-то, кому требуется помощь, в конце концов, позвонить тому, кому одиноко и нужно внимание. Этот день в 2019 году — воскресный, поэтому желательно прийти в храм, поучаствовать в литургии. Если вы на даче, то можно посетить местную церковь.

— Судя по всему, праздник этот серьезно почитался на Руси в доекатерининские времена, но в желании походить на наших «зарубежных» учителей мы пришли к тому, что стали считать его несуществующим. Но простые люди вспомнили о нем и в относительно недавнее время, уже постсоветское, стали отмечать, — сказал протоиерей.

СПРАВКА



Святитель Николай — один из самых почитаемых святых в нашей стране. И сегодня практически в каждом доме православного христианина есть икона святителя Николая. В честь святого построено много храмов.

Этот святой помогает во многих жизненных трудностях, особенно путешествующим, тем, кто несправедливо был обвинен и осужден, тем, кто находится в нищете, перед кем стоит сложный выбор между бедной честностью и богатым бесчестием. В этих ситуациях святому молятся особенно. С его именем связывают и спасение утопающих.

Последние века в России более широко распространены другие два праздника — Николы Летнего и Николы Зимнего. Первый (22 мая) — это праздник перенесения мощей святителя Николая, а второй (19 декабря) — годовщина успения святого, то есть его преставления перед Богом в вечности.

Николай Чудотворец почитается не только в России, Белоруссии и на Украине, но и в Греции, на Кипре, а также в Германии. Напомним, что Санта-Клаус — это и есть святитель Николай.

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