Дотянуться до неба: москвичи отпраздновали День физкультурника в «Лужниках»

Главному спортивному празднику страны – Дню физкультурника – исполнилось 80 лет. Главной площадкой праздника стала территория спорткомплекса «Лужники». Корреспондент «Вечерней Москвы» стал участником торжественного парада.

Перефразируя гениального поэта-песенника Льва Ошанина, в День физкультурника вся спортивная Москва, позабыв о дожде, ехала не на стадион «Динамо», а в «Лужники». Вода с неба 10 августа, в субботу, лилась, как из лейки, температура воздуха едва превышала 11 градусов, а гости мероприятия начали собираться на площадках Олимпийского парка аж с девяти утра.

На День физкультурника пришла и Лидия Скобликова – четырехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

– Физкультурники – это такие люди, для которых холод, снег, дождь и ветер не являются препятствиями. Как говорится, матч состоится в любую погоду, — приободрила соратников всегда улыбчивая Лидия Скобликова.

К слову, День физкультурника и День строителя – соседи в календаре. Вторая суббота августа – праздник для любителей спорта в России, а второе воскресенье финального летнего месяца – для строителей. Посему юбилейный физкультурно-спортивный праздник в «Лужниках» были посвящены двум этим датам.

Открыл мероприятие замечательный марш-парад.

Тысячу его участников приветствовали неувядающая Лидия Скобликова, ее ровесница, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийский чемпион по хоккею, 81-летний Станислав Петухов и другие заслуженные ветераны отечественного спорта.

Тысяча физкультурников, сомкнув ряды, двинулись колонной – от памятника Ленину к Северному спортивному ядру «Лужников». Рядом с корреспондентом «ВМ» дружно шагала спортивная семья метростроевцев Кашиных – папа Тимур, его очаровательная супруга Наталья и, наверное, самый юный участник парада Марк, которому всего два года и 10 месяцев.

— Мы с женой работаем в Метрострое. Я – горный мастер, супруга - специалист по кадрам. Спорт – это стиль жизни нашей семьи, и мы не могли пропустить этот праздник. В Метрострое много таких, как я. И старшие товарищи, и ровесники. Все стараются приобщаться к спорту, — рассказал Тимур Кашин.

Каждый день, в любую погоду он преодолевает по 10 километров: летом – бегом, зимой – на лыжах.

После парада Кашины приняли участие в семейной легкоатлетической эстафете: 100 метров пробежал папа, мама – 60, а Марк – 40. Всего в Спартакиаде строителей и трудящихся Москвы приняли участие десятки команд.

Дождь лил, а физкультурники состязались в беге, перетягивании каната, шахматах и настольном теннисе, гиревом спорте, в волейболе и мини-футболе. Все спортсмены могли сдать нормативы ГТО, рвануть штангу в небо и допрыгнуть до него на батуте.

Для тех, кто выбился из сил, работала полевая кухня, где каждый желающий мог подкрепиться горячей и невероятно вкусной гречневой кашей с тушенкой, согреться стаканом горячего чая с лимоном.

В рамках праздника также состоялись массовая зарядка «Норма жизни», урок по аэробике и конкурс «Фитнес-модель – 2019».

Юбилейный праздник спорта и здорового образа жизни длился в «Лужниках» почти 10 часов.

СПРАВКА

Праздник ведет свою историю с 1939 года, когда на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча (всеобщего военного обучения).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кондаранцев, глава департамента физической культуры и спорта города Москвы:

День физкультурника объединяет миллионы людей. Я очень рад, что, несмотря на плохую погоду, все настоящие физкультурники вместе, снова в «Лужниках». Сегодня в Москве созданы все условия для занятий спортом. Мы очень благодарны строителям, которые также отмечают свой профессиональный праздник, за то, что они создают объекты для физической активности.

ЦИФРА

120 тысяч человек в День физкультурника посетили праздничные мероприятия в «Лужниках», на ВДНХ и в Парке Горького.

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