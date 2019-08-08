Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина: Я ушла с ринга, ни разу не проиграв

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина выступает экспертом в шоу талантов «Удивительные люди», очередной сезон которого стартует уже совсем скоро, и играет в хоккей. Она рассказала «Вечерке» о том, что бокс в ее жизни — теперь не главное.

— Наталья, вас сейчас можно увидеть скорее по телевизору, чем на ринге. Вы завязали с боксом?

— Самое важное в моей жизни теперь хоккей, бокс остался на втором месте. Я возглавляю женскую хоккейную лигу, мне нравится играть и поддерживать этот спорт. Мои навыки в боксе особо не пригодились.

— Разочаровались?

— Нет. Но интереснее теперь хоккей. Я играю и с женщинами, и с мужчинами. Если бы я занималась этим плотнее, то уже на Олимпиаде была бы, но времени нет. Работа, съемки, мастер-классы для детей…

— А как же амбиции?

— Я уже и себе, и всему миру доказала, что я сильная. Ни один мужчина такого не имеет. Я ушла с ринга, ни разу не проиграв. Мое имя есть в Книге рекордов Гиннесса. И возвращаться в бокс пока незачем. Люди, которые возвращаются на ринг спустя много лет, делают это из-за денег. Но я сделала себя сама и обеспечила возможность спокойно жить, воспитывать сына и не зарабатывать только кулаками. Я не объявила всей стране, что ушла из бокса. Возможно, не было достойной соперницы. Появится, может, и выйду на ринг. Сейчас мотивации нет.

— В целом какие планы на ближайшее будущее?

— Мне кажется, я перевыполнила свои планы на всю жизнь вперед. Сейчас хочу немного отдохнуть.

— Сейчас вы снимаетесь в четвертом сезоне передачи телеканала «Россия 1» «Удивительные люди». Что удивительного вы увидели?

— В этой передаче я эксперт, смотрю и оцениваю народные таланты, а зрители потом выбирают. В новом сезоне зрителей ждут батлы, например по спидкубингу (сборка кубика Рубика на скорость. — «МВ»). Поразительные способности демонстрируют люди в области мнемотехники, которой я увлеклась. Запоминаю теперь предметы, номера телефонов, имена. Учусь собирать кубик Рубика, уже могу собрать три части. Пробую себя во всем, но там такие таланты! Недавно девочка одна считала в уме, я за ней на калькуляторе не успевала. Я рада, что участвую в этой передаче — это множество потрясающих эмоций.

— А что с личной жизнью? Вы развелись с Сергеем Жориным (известный адвокат. — «МВ»)?

— Прожили два года и разошлись, теперь идем дальше. Мы разные люди: я открытая и общительная, он — другой. Расстались мирно, было немало хороших моментов. Но в целом ничего страшного не произошло.

— Вы добивались места под солнцем кулаками, а сын поступил в МГИМО, чтобы стать дипломатом. Такой контраст — в одной семье.

— Ваня сам по себе очень дипломатичный, спокойный и уравновешенный, умеет договариваться. Я им горжусь.

— Он всерьез не занимается спортом?

— Только для себя. Но умеет все: и на горных лыжах кататься, и играть в шахматы, и боксировать. Ваня выбрал учебу, потому что одно с другим не совместимо.

— Вы умеете постоять за себя. Вас наверняка приглашают обсудить актуальную сейчас тему домашнего насилия?

— Меня приглашали на телепередачи, но я не люблю все эти скандалы, интриги, расследования. Я вне политики. Могла бы податься в депутаты, как многие спортсмены, но не хочу быть как все. Хочу быть поближе к людям.

— Но с президентом все-таки вы играете в хоккей?

— Я в команде Путина, и не скрываю этого. Играю в ночной хоккейной лиге с Фетисовым, Касатоновым, Якушевым, Каменским. Владимир Владимирович, кстати, шикарно играет. Не каждый президент так сможет. Руководить страной и заниматься спортом — дорогого стоит.

— Видела в вашем «Инстаграме» фото, где вы очень похожи на актрису Шарлиз Терон. А есть черта в ее характере, которая вам близка?

— Она мне близка по духу, она очень сильная. Обеим карьера досталась огромным трудом. Мы похожи, но я сильнее по жизни.

— Какие места вы любите в Москве?

— Очень люблю Воробьевы горы, Кремль и Красную площадь, Серебряный Бор, Архангельское.

— В метро спускаетесь?

— Я давно за рулем, но когда-то часто ездила в метро и уставала от излишнего внимания. В последний раз в метро спускалась, когда опаздывала на парад. Любимой станцией считаю «Охотный Ряд».

— Что пожелаете читателям «Вечерки»?

— Море позитива. Побольше занимайтесь спортом и будьте здоровы!

СПРАВКА

Наталья Рагозина — российская спортсменка, чемпионка мира по боксу среди профессионалов. В профессиональный бокс пришла в 2004 году из любительского бокса и кикбоксинга. Является президентом Женской хоккейной лиги.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

За 22 боя Наташа не получила ни одного поражения. Она имеет прозвище Кувалда. Семикратная чемпионка мира попала в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, владеющая всеми возможными в профессиональном боксе поясами.

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