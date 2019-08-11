Владимир Путин поздравил коллектив аэропорта Шереметьево с 60-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани России.
На сайте Кремля опубликована телеграмма с обращением российского лидера к «трудовому коллективу и ветеранам международного аэропорта Шереметьево».
Президент отметил, что за годы существования аэропорт внес «неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны». По словам Путина, добиться успехов аэропорт смог благодаря слаженному и напряженному труду «многих поколений и династий работников аэропорта».
— Сегодня коллектив Шереметьева приумножает сложившиеся традиции, уделяет приоритетное внимание модернизации инфраструктуры аэропорта, реализует важные для транспортной отрасли проекты, — подчеркнул президент.
Путин отдельно отметил вклад аэропорта в организацию торжественных встреч участников и гостей масштабных международных мероприятий, которые принимала Россия, в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионата мира по футболу.
— Еще раз поздравляю вас с юбилеем, желаю новых достижений и всего самого доброго, — заключил глава государства.
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