Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей
Неизвестный обокрал пенсионерку в Москве на 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Сообщение об инциденте в городском округе Щербинка на улице Парковой поступило 4 августа в 21:15.
— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23.07.2019 г. до 21 часа 04.08.2019 г. неизвестный, отжав окно, проник в дом по указанному адресу, — отмечается в сообщении.
Злоумышленник похитил из квартиры 50 тысяч рублей, 700 евро, фотоаппарат, личные вещи, инвестиционные монеты в количестве 12 штук, коллекционные монеты и купюры в количестве 500 штук, ключи от автомобиля Mercedes-Benz GL 350, 5 наручных часов и ювелирные изделия. Всего материальный ущерб оценивается в 1 миллион 553 тысячи 174 рубля.
Возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).
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