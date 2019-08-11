Лиам Хемсворт и Майли Сайрус объявили о расставании

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которых называли одной из самых красивых пар Голливуда, заявили о своем решении расстаться после восьми месяцев брака.

Поклонники заподозрили неладное, когда несколько недель назад Сайрус появилась на публике без обручального кольца. Менеджеры двух звезд подтвердили опасения фанатов, отметив, что пара пока не готова делиться подробностями.

— Лиам и Майли договорились расстаться, — сообщил сотрудник команды Сайрус.

Причиной расставания менеджер назвал карьерный рост двух звезд.

— Они решили, что это лучшее, что они могут сделать (расстаться — прим. «ВМ»), пока сосредоточены на самих себе и своей карьере, — объясняет менеджер.

Большинство поклонников эта новость не обрадовала. Многие начали писать в комментариях певице и актеру просьбы одуматься и постараться сохранить брак. Однако некоторые, напротив, порадовались за Хемсворта. Фанаты актера считают, что неадекватное поведение Сайрус могло оказать пагубное влияние на мужа, пишет «СтарХит».

Напомним, что это не первое расставание пары. Познакомившись десять лет назад, певица и актер практически сразу стали парой и даже собирались пожениться в 2012 году, но расстались. А затем встретились вновь в 2015 году и в 2018-м тайно поженились.

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