Около 240 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Около 240 тысяч мусульман приняли участие в праздничных богослужениях в честь Курбан-байрама в Москве 11 августа. Об этом рассказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
— Богослужения в этом году проходили в шести местах — четыре мечети и две площадки. Было порядка 240 тысяч человек, все прошло организованно, проблем не было, — отметил Сучков.
Он добавил, что работу на площадках помогали организовывать волонтеры. В частности, они направляли людей в места, где проходили богослужения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В этом году он празднуется 11 августа. Основной ритуал во время Курбан-байрама — намаз (коллективная молитва — прим. «ВМ»).
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