Более десяти тысяч человек посетили выставку портретов пассажиров в павильоне МЦД
Более десяти тысяч человек стали гостями выставки портретов пассажиров городского транспорта в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Выставка продлилась две недели, и за это время в павильоне МЦД побывали более 10 тысяч человек, — отмечается в сообщении.
На выставке представлены портреты не только московских пассажиров, но и путешественников Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима.
Кроме того, в день открытия экспозиции художники нарисовали более 200 портретов посетителей с помощью техники быстрого рисунка. Гости выставки смогли забрать свои портреты с собой, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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