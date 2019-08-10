Посвященная подвигу москвичек-снайперов выставка пройдет в Музее Победы
В Музее Победы 14 августа откроется новая выставка в рамках проекта «Война: день за днем». Она будет посвящена москвичкам-снайперам Героям Советского Союза Наталье Ковшовой и Марии Поливановой.
Подруги вместе участвовали в обороне столицы, а потом в составе 130-й стрелковой дивизии 1-й Ударной армии воевали на территории Новгородской области. 14 августа 1942 года снайперская группа Ковшовой и Поливановой вступила в неравный бой с немецкими захватчиками. Обе девушки были ранены. Они, расстреляв весь запас патронов, взорвали себя гранатами вместе с окружившими их солдатами врага. В 1943 году за мужество и героизм Наталье Ковшовой и Марии Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
На выставке представят около 15 предметов. Посетители смогут увидеть первую почтовую марку 1944 года, которая посвящена подвигу девушек, их фото, образцы снаряжения советских снайперов — оптический прицел и бинокль. Также среди раритетов выставят выпуск газеты «Красный воин» от 23 октября 1941 года, в котором была опубликована клятва девушек с обещанием стойко сражаться за Родину, и письмо матери Натальи Ковшовой, написанное Никанору Захватаеву, начальнику штаба 1-й Ударной армии.
Выставка будет работать до конца августа 2019 года.
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