Глава Минпросвещения рассказала, какие специальности исчезнут из российских колледжей
Перечень профессий и специальностей в российских колледжах и техникумах планируется изменить. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева.
Около 100 позиций из данного списка исчезнут с 1 сентября 2020 года. Среди них такие профессии, как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица» и «радиооператор». Причина таких изменений заключается в том, что данные специальности устарели или не популярны среди студентов.
— Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал, — отметила глава Минпросвещения.
Вместо исключенных специальностей появятся новые — «техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» (послойное наращивание и создание объекта с помощью 3D-технологий — прим. «ВМ»), «мехатроника и мобильная робототехника». По словам министра, в основном новые профессии связаны со сборкой, установкой и запуском промышленных роботов.
Данное направление считается перспективным. В России по нему обучаются 360 студентов в десяти колледжах, пишет «Российская газета».
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