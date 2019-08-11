Политолог: «Комичные» заявления украинского МИД доставляют проблемы крымчанам

На официальном сайте МИД Украины 11 августа в 9 часов утра опубликован «решительный протест» из-за поездки Владимира Путина в Крым.

В заявлении говорится, что поездка Президента России, по мнению правительства Украины, является «несогласованным с украинской стороной посещением временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь, и грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности государства».

Чтобы в полном объеме выяснить мотивы украинского министерства, представитель редакции «Вечерней Москвы» обратился к специалисту по Украине, политологу и общественному деятелю Игорю Друзю.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на пропагандистскую русофобскую кампанию и искусственно создаваемыми противниками нашей страны проблемами, крымчанам стало жить намного лучше, чем раньше. Открыт долгожданный мост через Керченский пролив, обновлена инфраструктура полуострова, работает «социалка». Проблемы существуют, но они преодолеваются.

— При всей кажущейся комичности подобных «шаманских заклинаний» надо иметь в виду, что они поддерживают общественное мнение многих стран мира, в первую очередь, западных, в выгодном для Украины и США ракурсе: непризнании Крыма российским. Это создает гражданам РФ реальные проблемы. Например, жители полуострова не имеют возможности посещать ряд стран с загранпаспортами, полученными в Крыму после его присоединения в РФ. Ведь некоторые государства не признали итоги референдума 2014-го года.

Политолог напомнил, что существует так называемая «прокуратура Крыма», учрежденная киевскими властями. При кажущейся абсурдности и бесполезности подобной организации, которая не имеет никаких полномочий в российском Крыму, эта структура тоже может создать проблемы жителям Крыма в поездках за границу.

— Напомню, Крым – полуостров, в нем немного портов, часть жителей Крыма – моряки, некоторые из них работают на кораблях, которые ходят за границу. В Крыму немало крупных бизнесменов, которые вели коммерческую деятельность со странами зарубежья, их бизнес был построен на партнерстве с заграницей. Всех этих людей Киев часто обвиняет в придуманных «преступлениях», иногда даже подает на них в международный розыск, — уточнил спикер.

СПРАВКА

Напомним, что 10 августа Президент России Владимир Путин посетил международное байк-шоу в Севастополе. На фестиваль глава государства приехал на мотоцикле «Урал» вместе с председателем Совета министров Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Мероприятие организовало сообщество российских байкеров «Ночные Волки».

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