Эксперты назвали последствия ежедневного употребления кофе
Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе может оказать благоприятное воздействие на организм человека.
Эксперты рекомендуют пить кофе при депрессиях, так как напиток улучшает настроение и позитивно влияет на работу мозга. Также кофе снижает риск возникновения болезни Паркинсона, рака, диабета второго типа, повышает концентрацию и улучшает память.
Полезно выпивать чашку кофе перед тренировками. За счет кофеина человек становится бодрее, что позволяет улучшить результат занятий.
Специалисты уточняют, что напиток рекомендуется пить без сахара и молока. В таком случае полезные свойства кофе будут наиболее заметны.
Стоит отметить, что у кофе есть и минусы. Употребление горячего напитка может привести к развитию тревожных состояний, головной боли, расстройствам сна.
Кроме того, кофе может повышать артериальное давление и уровень холестерина в крови. Однако тут большую роль играет способ приготовления напитка. Например, к повышению холестерина и негативному воздействию на сердечно-сосудистую систему приводит кофестол, который остается в кофе при приготовлении с помощью френч-пресса, пишет «МедикФорум».
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