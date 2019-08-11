Пожар произошел в квартире на севере Москвы
В квартире дома, расположенного в Конаковском проезде, произошло возгорание. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ГУ МЧС по Москве в сети Twitter.
— Возгорание в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на площади 15 квадратных метров. Из горящей квартиры спасены два человека, — указано в сообщении, предоставленном ведомством.
ул. Конаковский проезд, д. 13.
Возгорание в квартире на 7-ом этаже 9-ти этажного жилого дома на площади 15 кв.м. Из горящей квартиры спасено 2 человека. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 августа 2019 г.
Уточняется, что пожар произошел по адресу: Конаковский проезд, дом 13. На данный момент пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.
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