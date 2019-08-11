Ученые разработали самого быстрого и выносливого робота-таракана
Американские и китайские специалисты разработали робота-таракана, отличающегося прочностью, выносливостью и высокой скоростью.
Длина робота составляет всего 1,5 сантиметра, ширина — один сантиметр. За одну секунду робот способен преодолеть расстояние в 30 сантиметров, то есть в 20 раз длиннее его самого.
Один из авторов научной работы Чжан Минь отметил, что робот выдерживает давление в 60 килограмм. Такую выносливость и скорость робот получил благодаря своей мягкой структуре.
Несмотря на то что до широкого применения таких роботов еще далеко, исследователи уверены, что искусственный таракан принесет пользу при аварийно-спасательных работах и мониторинге окружающей среды. Например, Чжан Минь считает, что «робот может помочь инженерам в ремонте авиадвигателя без его демонтажа», сообщило агентство «Синьхуа».
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