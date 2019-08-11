Как вырастить арбуз в Подмосковье

Сезон бахчевых открыт, урожай в Москву привезли фермеры Астрахани и Краснодарского края. Но многим дачникам не надо покупать арбузы: они выращивают их на своих шести сотках.

Еще недавно это казалось невозможным — подмосковные арбузы! Но сегодня вырастить на шести сотках урожай этой сладкой сочной ягоды вполне реально, чем многие дачники и занимаются. Биолог и агроном Михаил Воробьев поделился советами, которые помогут дачникам получить урожай арбузов на шести сотках.

По словам эксперта, начать следует с семян. При их покупке лучше отдать предпочтение гибридам — ведь они по определению более устойчивые, выносливые и урожайные.

— Другое дело, что с плодов гибрида потом нельзя получить семена, сохраняющие сортовые особенности, — предупреждает Михаил Воробьев. — А вот сорт имеет постоянный генотип. Но сейчас в продаже можно встретить в основном семена гибридов. Это связано с защитой интеллектуальной собственности, чтобы никто не смог впоследствии получать семена, а каждый сезон покупали их у производителя.

Тех огородников, которым удастся вырастить сладкий и сочный арбуз и они решат посадить на следующий год именно его семена, биолог предупреждает: может так случиться, что ягоды следующего урожая не будут точной копией (в плане вкуса, размера и формы) того арбуза, что вы съели. Произойдет расщепление сорта.

Многие дачники выращивают рассаду помидоров, огурцов и прочих культур и с приходом тепла высаживают растения в грунт, видя в этом залог будущего урожая. По словам Воробьева, это относится и к арбузам. Поскольку в Подмосковье короткий летний период, посаженная семенами в грунт ягода просто не успеет вызреть, выращивайте их рассадным способом. А высаживать рассаду лучше в защищенный грунт: парник или тепличку. Тогда совершенно точно вы получите урожай. На одной плети обычно созревает один-два плода. Больше они вряд ли смогут и успеют дать.

Сажать семена на рассаду, советует биолог, следует за 21–23 дня до высадки на постоянное место. Очень важно не допускать перерастания рассады, поскольку тыквенные (в отличие, скажем, от перцев и томатов) плохо приживаются. То есть на рассаде должны быть две семядоли (зародышевые листочки) и один-два настоящих листа.

Некоторые садоводы-любители считают обязательной такую процедуру, как закаливание семян. Делают они это разными способами: и в холодильник в мокрой ткани кладут, и в горячую воду опускают.

По словам Михаила Воробьева, горячая вода для семян используется не с целью закаливания, а для обеззараживания — при температуре 50–60 градусов Цельсия вирусы погибают.

— Что касается закаливания семян, это отдельная история, и тут много вариантов, — объясняет Михаил Воробьев. — Каждый делает по-своему: кто-то отправляет семена в холодильник, кто-то проращивает в стимуляторах роста, в биологически активных веществах (сок алоэ, мед). Среди агрономов существует мнение, что при охлаждении намоченных семян начинают выделяться стрессовые белки, которые потом помогают растению переживать неблагоприятные условия роста, например понижение температуры.

Надо знать, что тыквенные любят богатую гумусом почву, перепревший навоз, компост, можно подложить травы или сена. Хорошо использовать опавшие листья. В общем, нужна богатая органикой почва, такая же, как и для огурцов, советует биолог.

Некоторые дачники в попытке получить «небывалый урожай» делают грядки для арбузов в виде «горки», под углом. Однако эксперт подобных экспериментов не одобряет.

— Если вы сделаете грядку такой формы, то вам не удастся равномерно увлажнить почву. Та сторона, что выше, будет всегда сухой, та, что ниже, — чрезмерно влажной. И польза от того, что грядка получает больше солнца, за счет неравномерного полива исчезает, — предупреждает Воробьев.

И хотя корни арбуза — почти как у кактуса: могут «дотянуться» до воды, которая находится достаточно глубоко, по словам агронома, длинные они только в том случае, если мы сажаем семена в грунт. Тогда у растения формируется длинный стержневой корень, который добирается до подземных вод и благополучно питается даже в самую сухую погоду.

У рассады же главный корень не такой мощный, у растения формируется поверхностная корневая система, которая при пересыхании верхнего слоя почвы страдает от недостатка воды. С другой стороны, в этом есть свой плюс: когда мы удобряем выращенный рассадным способом арбуз, благодаря поверхностной корневой системе он быстро впитывает полезные вещества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Константинович, заведующая кафедрой овощеводства Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева:

— Чтобы получить урожай арбузов, нужно сеять раннеспелые сорта и гибриды. Это небольшие, в пределах 2–3 килограммов, «Скорик», «Старт», «Сахарный малыш», «Кримсон свит». Арбузы отзывчивы на органическую и минеральную подкормку. Но нужно быть осторожными с азотными удобрениями. Переборщив, задержите образование цветков и созревание плодов. Мы пробовали вырастить арбузы, используя прививку. Для этого нужно вырастить сеянцы арбуза и тыквы (лучше фиголистной). Корневая система тыквы устойчива ко многим заболеваниям, лучше переносит перепады температуры. На стадии семядольных листочков нужно бритвой срезать под углом 45 градусов верхнюю часть рассады. Диаметры стебля тыквы и арбуза должны совпадать. С помощью специальных клипс соединить нижнюю часть тыквы и верхнюю арбуза. Им нужно обеспечить высокую влажность и температуру 20–25 градусов. Такой эксперимент можно провести на своей даче.

КСТАТИ

Слово «арбуз» происходит из тюркского языка и переводится как «ослиный огурец». Поэтому многие считают, что арбуз — растение азиатское. На самом деле его родина — Южная Африка. Именно там, в Ботсване, Намибии, Лесото и ЮАР, можно и сейчас встретить заросли дикого арбуза — колоцинта.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Наши предки ели арбузы не свежими, а вымоченными в сахарном сиропе. Вообще, поначалу арбузы в России не ели «сырыми», а готовили довольно специфическим образом — измельченная мякоть арбуза вымачивалась в соде, а затем из нее готовилась патока с душистым перцем и другими пряностями.

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