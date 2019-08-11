«Локомотив» победил «Урал» в матче пятого тура чемпионата России по футболу
Встреча столичного футбольного клуба «Локомотив» и екатеринбургского «Урала» в домашнем матче пятого тура чемпионата России завершилась победой москвичей со счетом 4:0. Матч посетили более 14 тысяч болельщиков.
Победные голы принадлежат Федору Смолову, Рифату Жемалетдинову, Гжегожу Крыховяку и Алексею Миранчуку. Для последнего мяч стал 20-м за 152 матча чемпионатов России.
Для «Локомотива» встреча стала 12-й подряд победной домашней игрой Российской премьер-лиги. На предыдущей встрече, в ноябре 2018 года, столичная команда проиграла «Уралу», передает ТАСС.
На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице второе место, имея по итогам пяти матчей 10 очков в активе.
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