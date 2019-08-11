Зрителям футбольных матчей в столице рассказали, как добраться до стадионов
Пресс-служба Московского метрополитена опубликовала в Twitter-аккаунте памятку для гостей и жителей столицы, собирающихся посетить один из двух матчей, которые состоятся сегодня, 11 августа, в Москве.
Сегодня сразу два футбольных матча: «Локомотив» и «Урал» играют в 16:30 на «РЖД Арене» (станции #мосметро «Черкизовская» и #МЦК Локомотив), а «ЦСКА» и «Сочи» встретятся в 19:00 на «ВЭБ-Арене» (станции #мосметро «ЦСКА» (8А, 11), «Сокол», «Полежаевская» и #МЦК Зорге.).— Московское метро (@MetroOperativno) 11 августа 2019 г.
«Локомотив» и «Урал» играют в 16:30 на «РЖД Арене». Добраться до нее болельщикам будет удобно от станции метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив».
А на «ВЭБ Арену», на которой в 19:00 встретятся «ЦСКА» и «Сочи», можно попасть от станций метро «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и станции МЦК «Зорге».
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к этим стадионам, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 августа 2019 г.
Также пресс-служба метрополитена предупредила пассажиров о возможных ситуативных ограничениях входа и выхода по требованию полиции на станциях метро, прилегающих к этим стадионам.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 августа 2019 г.
Граждан призвали быть внимательными, соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также посоветовали заранее приобретать билет на обратную поездку.
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