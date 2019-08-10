Девять станций Сокольнической линии метро закроют с 18 по 24 августа
С 18 по 24 августа будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Ограничения необходимы для завершения работ на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда на Сокольнической линии будут курсировать только между платформами «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».
В районе закрытых станций проследуют бесплатные компенсационные автобусы. Московский метрополитен просит пассажиров пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро.
Благодаря открытию юго-западного участка БКЛ улучшится транспортное обслуживание столичных районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Время на поездки по городу уменьшится на 10-15 минут.
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