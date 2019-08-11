Полиция задержала подозреваемого в убийстве брата на западе Москвы
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МВД по столице.
Обращение в полицию поступило в пятницу, 9 августа, от безработного мужчины 1975 года рождения, зарегистрированного по адресу: улица Ватутина, дом 3.
— Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаным ранением груди обнаружен труп мужчины 1985 года рождения, смерть которого наступила около двух часов назад, — указано в сообщении.
Мужчину, сообщившего об обнаружении тела, задержали по месту жительства в субботу, 10 августа. Он был изобличен в том, что во время ссоры нанес своему брату телесное повреждение, от которого тот скончался на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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