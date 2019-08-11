Пожар произошел в квартире на юге Москвы
Пожар произошел в квартире, расположенной в столичном районе Царицыно. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ГУ МЧС по Москве в Twitter.
— Происходило возгорание в квартире на девятом этаже и частично на балконе на общей площади 10 квадратных метров, — указано в сообщении ведомства.
улица Бехтерева, д. 47, к. 1
Происходило возгорание в квартире на 9-ом этаже и частично на балконе, на общей площади 10 кв.м.
Принятыми мерами возгорание ликвидировано, пострадавших нет.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 августа 2019 г.
Пожар начался в квартире, расположенной по адресу: улица Бехтерева, дом 47, корпус 1.
К текущему моменту возгорание ликвидировали. Пострадавших в происшествии нет.
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