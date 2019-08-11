Выставку фотографий Гарри Бенсона покажут в Москве
В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет первая в России выставка известного фотожурналиста Гарри Бенсона. Среди работ автора — фотографии президентов США от Дуайта Эйзенхауэра до Дональда Трампа, а наибольшую популярность ему принесли снимки группы The Beatles.
Фотографии известной британской группы станут основой выставки. Гарри Бенсон сотрудничал с The Beatles в 1964–1966 годах, ставших для музыкантов самыми продуктивными и успешными за карьеру. Фотограф делал их снимки во Франции, США, Нидерландах и Дании. Также он запечатлел работу над первым фильмом, посвященным деятельности группы.
Репортажи фотографа оказывались первыми на страницах многих известных изданий, таких как People, Time, The New Yorker и Vanity Fair.
Встреча с фотографом состоится в центре фотографии 19 сентября в 19:00, в день открытия выставки, а 21 сентября он проведет по ней авторскую экскурсию.
Посетить экспозицию можно будет до 19 января 2020 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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