Робота Федора посадили в космический корабль и готовят к испытаниям
Робота «Федора», имя которого недавно сменили на Skybot F-850, начали готовить к отправке на Международную космическую станцию 22 августа. Соответствующая информация была размещена на его официальной странице в сети Twitter.
— Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль «Союз МС» и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём, — указано в сообщении.
Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh— FEDOR (@FEDOR37516789) 11 августа 2019 г.
Одной из новых функций робота стал «голос» для общения с космонавтами МКС. На данный момент Skybot F-850 находится на «Байконуре», где проходит подготовка к полету. После стыковки со станцией робот будет перенесен в ее российский сегмент, где он выполнит несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова, передает РИА Новости.
Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb— FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.
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