Священника отлучили от службы за неподобающее поведение во время крещения
Игумен Фотий был отстранен от священнослужения за неподобающее поведение во время крещения ребенка, прошедшего в Покровском храме Мариенбурга, расположенного в городе Гатчине Ленинградской области. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви.
— Отец Фотий запрещается в священнослужении решением правящего архиерея епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, — указано в сообщении пресс-службы.
Видеозапись, на которой проходит крещение, была опубликована в социальных сетях в воскресенье, 10 августа. На ней видно, как игумен Фотий с силой окунает ребенка в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Видеоролик вызвал широкий общественный резонанс и негативную оценку пользователей социальных сетей, передает РИА Новости.
Видеозапись была опубликована телеканалом РЕН ТВ.
Решение об отстранении от священнослужения было принято после того, как в епархиальное управление поступило обращение от матери ребенка. В итоге было решено, что поведение игумена Фотия «не соответствует образу священнослужителя».
Вынесенное дисциплинарное наказание является одним из самых суровых в церкви, не считая лишения сана. Семью ребенка пригласили на встречу, где ей будут принесены извинения от имени главы епархии.
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