Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП на Рижском шоссе
В результате столкновения трех автомобилей, произошедшего на Рижском шоссе в Подмосковье, погибли пять человек и восемь получили травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
— На 159-м километре Рижского шоссе федеральной автодороги М-9 «Балтия» в 19:15 столкнулись легковой автомобиль Toyota, микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовой автомобиль. Погибли пять человек, восемь человек пострадали, среди погибших двое детей, среди пострадавших один ребенок.
Уточняется, что пассажиры получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники правоохранительных органов, они занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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